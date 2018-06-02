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Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 8:36 02.06.2018 - 08:36

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Подготовку к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно обсуждают в Белом доме, однако планирование саммита пока находится на начальном уровне, сообщил газете "Уолл-стрит джорнэл" высокопоставленный представитель американской администрации.

По словам собеседника издания, в частности, в Вашингтон приезжал посол США в России Джон Хантсман, который оказывал содействие в организации этой встречи.

Представитель администрации США в то же время отметил, что и Москве, и Вашингтону еще предстоит определить дату и место этой встречи.

В любом случае темами саммита, как ожидается, станут обсуждение ситуаций в Сирии и на Украине, а также контроль за ядерными вооружениями. В ходе встречи сторонам также предстоит урегулировать давние разногласия, отметил собеседник "Уолл-стрит джорнэл".

1ар ки

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