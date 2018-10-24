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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 9:52 24.10.2018 - 09:52

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Дата и повестка следующей встречи Совета Россия - НАТО прорабатываются в настоящее время, сообщил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы пока не определили дату следующей встречи Совета Россия - НАТО", - сказал он. "Сейчас мы обсуждаем с Россией, как провести следующую встречу Совета Россия - НАТО, какие темы мы будем обсуждать", - добавил Й.Столтенберг в ходе пресс-конференции. 1эф др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс