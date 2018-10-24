Дата и темы следующей встречи Совета Россия - НАТО обсуждаются - Столтенберг
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Дата и повестка следующей встречи Совета Россия - НАТО прорабатываются в настоящее время, сообщил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы пока не определили дату следующей встречи Совета Россия - НАТО", - сказал он.
"Сейчас мы обсуждаем с Россией, как провести следующую встречу Совета Россия - НАТО, какие темы мы будем обсуждать", - добавил Й.Столтенберг в ходе пресс-конференции.
1эф др
Интерфакс