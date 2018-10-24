Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Дата и повестка следующей встречи Совета Россия - НАТО прорабатываются в настоящее время, сообщил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы пока не определили дату следующей встречи Совета Россия - НАТО", - сказал он.

"Сейчас мы обсуждаем с Россией, как провести следующую встречу Совета Россия - НАТО, какие темы мы будем обсуждать", - добавил Й.Столтенберг в ходе пресс-конференции.

1эф др

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс