Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 12:40

Брюссель. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Пока нет даты проведения очередного раунда трехсторонних консультаций по газоснабжению между Еврокомиссией (ЕК), Россией и Украиной, заявила официальный представитель ЕК Анка Падурару.

"Заместитель председателя Еврокомиссии (Марош Шефчович - ИФ) встретился вчера с заместителем премьер-министра Украины. Переговоры продолжаются на двустороннем уровне. Но не было принято других решений, нет даты будущего (трехстороннего - ИФ) совещания", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

В свою очередь глава службы официальных представителей ЕК Мина Андреева отметила, что в ЕС "решительно настроены продолжать эти переговоры (в трехстороннем формате - ИФ)".

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