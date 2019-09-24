*** Адвокаты родственников Франко не исключают направления жалобы в ЕСПЧ

Мадрид. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Решение о сроках эксгумации и перезахоронении останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко должен принять и.о. главы испанского правительства Педро Санчес, ожидается, что оно последует как можно скорее, сообщает во вторник испанское издание "Вангуардиа".

Ранее во вторник Верховный суд Испании высказался в поддержку плана правительства страны о переносе останков бывшего испанского руководителя Франсиско Франко с места его нынешнего захоронения в Долине Павших близ Мадрида.

При этом отклонен иск семьи Франко - его останки будут перезахоронены на мадридском кладбище Мингоррубио, где похоронена его супруга, а не в крипте собора Альмудена, как того желали его родственники. Таким образом, семья Франко проиграла последний бой в высшей юридической инстанции страны.

Тем не менее, адвокаты родственников Франко заявили, что намерены идти до конца, чтобы избежать эксгумации. "Мы будем вести этот бой вместе и до конца. При необходимости мы дойдем со Страсбурга (где находится Европейский суд по правам человека). Отказ родственникам решать, где хоронить их умерших - это нарушение прав человека", - прокомментировал ситуацию адвокат семьи Франко Луис Фелипе Утрера Молина.

15 февраля родственникам Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков после планируемой эксгумации. При этом в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.

Внуки Франко неоднократно заявляли о желании перенести его останки после планируемой эксгумации из могилы в Долине Павших в крипту собора Альмудена в Мадриде, но испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.

Представители правительства обосновывают свою позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.

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