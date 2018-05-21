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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 13:22 21.05.2018 - 13:22

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Министр по делам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг заявила, что считает месяц Рамадан угрозой для граждан страны из-за отказа мусульман от еды и питья в дневное время суток, сообщают в понедельник датские СМИ.

"Я задаюсь вопросом, возможно ли совмещать исполнение религиозных требований Ислама, которому 1,4 тыс. лет, и социальную жизнь и труд в Дании в 2018 году", - написала она в колонке в датской газете BT, которая опубликована на сайте издания.

В колонке министр отмечает, что в Дании действует свобода вероисповедания, однако, по ее мнению, исполнение предписания, согласно которому мусульмане отказываются от еды и питья в дневное время в течение священного для них месяца, может быть опасным для остальной части общества. В частности, министр привела в пример водителей-мусульман, которые более 10 часов в сутки не принимают пищу, но продолжают работу за рулем.

"Это (месяц Рамадан - ИФ) может быть опасно для всех нас", - подчеркнула И.Стойберг, добавив, что праздник влияет на "безопасность и продуктивность" людей.

Она призвала мусульман, проживающих в Дании и выполняющих предписания Ислама, отказаться от работы и уйти в отпуск во время этого месяца.

"Я хочу призвать всех мусульман покинуть свои рабочие места в месяц Рамадан, чтобы избежать негативных последствий для остального общества в Дании", - написала датский министр.

И.Стойберг, занимающая должность министра иммиграции и интеграции Дании с 2015 года, известна своими жесткими взглядами на законодательство в иммиграционной сфере.

Рамадан в этом году начался 16 мая и продлится до 14 июня.

Тэ эф

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