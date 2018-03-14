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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 10:34 14.03.2018 - 10:34

Копенгаген. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Центробанк Дании улучшил прогнозы роста экономики страны на текущий и следующий год на 0,1 процентного пункта - до 1,9% и 1,8% соответственно.

"Датская экономика вошла в фазу бурного роста, - приводит агентство Bloomberg слова председателя ЦБ Ларса Роде. - Давление на рынке труда стало более выраженным, но пока подъем в целом сбалансированный".

При этом он отметил, что центробанку стоит быть готовым к превентивным мерам по ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы избежать перегрева экономики и последующей рецессии.

Служба финансово-экономической информации

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