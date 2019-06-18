Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 13:43

Исфахан. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Секретариат ОПЕК еще ищет оптимальную дату проведения встречи стран ОПЕК и последующей встречи стран ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Данные встречи планировались на 25-27 июня. Но позже, главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии. Новак в интервью газете Nikkei сообщал, что возможно, встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК перенесется на начало июля.

Между тем, глава министерства нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил в понедельник, что начало июня - не очень удобная для него дата и предложил 11 июля.

По словам Новака, Россия готова рассмотреть предложение о переносе встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК на середину июля.

"Я думаю, что это должен секретариат ОПЕК отработать в первую очередь со всеми. Мы рассмотрим, если такое предложение поступит со стороны секретариата ОПЕК. В первую очередь, они между собой должны решить, когда они должны проводить такую встречу", - сказал он.

Российский министр подчеркнул, что пока не обсуждал вариант переноса встречи стран ОПЕК+ на середину июля.

От аг фф ав

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