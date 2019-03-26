Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 20:00

Лондон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Даунинг-стрит попытались выяснить у депутатов-консерваторов, не поддержавших соглашение по Brexit, готовы ли они проголосовать за него в случае отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает во вторник газета The Guardian.

Такой вопрос помощники Т.Мэй задали Тори в ходе встречи в резиденции премьера в Чекерс в воскресенье. В частном порядке они пытались выяснить позицию у Бориса Джонсона, Джейкоба Риса-Могга, Иана Дункана Смита и других видных консерваторов.

Влиятельный член Консервативной партии Дж.Рис-Могг во вторник заявил, что у парламента осталось только два варианта: сделка Т.Мэй или отказ от Brexit.

Дж.Рис-Могг возглавляет исследовательскую группу European Research Group (ERG), в которую, по данным СМИ, входят порядка 60 членов Консервативной партии. Члены этой исследовательской группы, утверждают СМИ, являются сторонниками радикального Brexit.

В то же время, во вторник телеканал Sky News сообщил, что североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), на поддержку которой рассчитывала Т.Мэй, теперь склоняется к тому, чтобы поддержать не согласованную премьером сделку, а длительный перенос сроков Brexit.

Источники телеканала рассказали, что депутаты DUP надеются на то, что Brexit перенесут на длительный срок - от года и больше. За это время, рассчитывают юнионисты, в Консервативной партии может смениться лидер, который договориться с ЕС о другой сделке.

Британский парламент 27 марта попытается выявить вариант Brexit, который поддержит большинство, для этого они проведут серию "показательных голосований". Депутаты пока не представили свои идеи на голосование, однако, предположительно, на голосование могут вынести вариант Brexit без соглашения, Brexit с соглашением и проведение повторного референдума.

Депутаты смогут проголосовать за любое число вариантов. Даже если один из них получит большинство, британское правительство не обязано следовать воле парламента.

Ожидается, что результаты голосования станут известны к полуночи по московскому времени.

В среду парламент проголосует не только по вариантам развития событий с Brexit , но и по изменению даты Brexit в британском законодательстве. Так, лидер палаты общин Андреа Лидсом сообщила, что в среду пройдет голосование по соответствующему нормативному акту. Она пояснила, что в документе будут содержаться сразу две даты: 12 апреля и 22 мая. Дата выхода будет зависеть от того, будет ли в британском парламенте к 29 марта принято соглашение по Brexit.

Т.Мэй в понедельник заявила британским депутатам, что своим голосованием они уже никак не могут повлиять на дату Brexit. Так, изменения уже были внесены в международный закон, а сопротивление британского парламента принесет только "юридическую путаницу и разрушительную неопределенность", заявила Т.Мэй.

А.Лидсом также рассказала, что она все еще хочет провести голосование по сделке в третий раз на этой неделе, если "это будет возможно".

Лидер палаты общин подчеркнула, что правительство все еще считает лучшим вариантом Brexit выход из ЕС при достигнутом с Брюсселем соглашении.

Британцы также не остаются равнодушными к судьбе страны. Так, британские СМИ сообщают, что на первоначальную дату Brexit в Великобритании запланировано уже девять акций протеста.

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