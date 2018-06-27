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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 14:07 27.06.2018 - 14:07

Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Американские экономисты Анил Кашьяп и Дональд Кон, являющиеся членами Комитета по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) Банка Англии, за последние два с половиной года потратили на поездки 390 тыс. фунтов стерлингов ($515 тыс.), пишет Financial Times.

В частности, британский ЦБ приобрел для А.Кашьяпа билет на самолет до Лондона и обратно за 11 тыс. фунтов, а для Д.Кона - за 8 тыс. фунтов. Кроме того, Д.Кон потратил за ту же поездку 470 фунтов на такси.

Член Консервативной партии Великобритании Саймон Кларк назвал такие расходы чрезмерными и отметил, что британские налогоплательщики будут потрясены, узнав о таких суммах.

Также он указал на ежегодную летнюю вечеринку ЦБ, на которую в 2016 году было выделено 100 тыс. фунтов. "Отличная, должно быть, была вечеринка", - сказал он.

В свою очередь глава совета директоров Банка Англии Брэдли Фрид отметил, что расходы американских экономистов действительно велики, но велик также и их вклад в работу FPC. Он пообещал рассмотреть вопрос и сообщить законодателям детали.

С.Кларк подчеркнул, что не подозревает членов руководства Банка Англии в нарушении законов, но отметил необходимость пересмотра размеров затрат, чтобы не подорвать доверие общественности.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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