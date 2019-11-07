Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 1:55

Вашингтон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Минюст США обвинил двух бывших сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, сообщает The Washington Post.

Гражданин США Ахмад Абуаммо во вторник был арестован за то, что следил за пользователями трех аккаунтов по поручению королевства, пишет издание.

Другой экс-сотрудник компании, гражданин Саудовской Аравии Али Алзабара был обвинен в среду в доступе к личной информации более чем 6 тыс. учетных записей Twitter в 2015 году от имени Эр-Рияда.

Как пишет газета, один из аккаунтов, предположительно взломанных Алзабарой, принадлежал Омару Абдулазизу, известному критику Саудовской Аравии, который позже подружился с Джамалем Хашкаджи, обозревателем Washington Post, убитым, предположительно по приказу правительства Саудовской Аравии, в прошлом году.

Обвинения в шпионаже также были предъявлены еще одному гражданину Саудовской Аравии - Ахмеду Алмутаири, который якобы выступал посредником между саудовскими чиновниками и двумя бывшими сотрудниками Twitter, говорится в публикации.

Предполагается, что Алзабара и Алмутаири в данный момент находятся в Саудовской Аравии.

Отмечается, что это первый раз, когда федеральные прокуроры публично обвинили Саудовскую Аравию в шпионаже в США.

"Мы не позволим американским компаниям или американским технологиям стать инструментами иностранных репрессий в нарушение американского законодательства", - заявил газете федеральный прокурор США Дэвид Андерсон.

Источник подтвердил изданию, что саудовским чиновником, которому эти трое мужчин сообщали о результатах своей работы, был Бадер Аль Асакер из некоммерческого фонда MiSK, фактически принадлежащего наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману.

Отмечается, что деятельность подозреваемых по отслеживанию информации в Twitter была наиболее активной в 2015 году, когда Мухаммед с восшествием на престол его отца стал заместителем наследного принца. Позже, в 2017 году, он был назначен наследным принцем.

Именно в это время Алзабара особенно активно просматривал данные Абдулазиза и связывался с Асакером, сообщили чиновники Минюста.

Хашкаджи, работавший на Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено. Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи были предъявлены обвинения 11 гражданам, в том числе, бывшему заместителю главы разведки Ахмеду Асири.

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