Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 1:37

Гонконг. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД Южной Кореи сообщил об освобождении захваченных повстанцами-хуситами в Йемене 18 ноября 16 человек, включая двух своих граждан.

Согласно данным внешнеполитического ведомства, южнокорейские граждане были освобождены рано утром в среду.

Они находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо, заявил представитель министерства.

Ранее сообщалось, что два буксира с двумя гражданами Южной Кореи и 14 представителями других стран на борту, а также буровая установка были захвачены хуситами в 21:50 по мск в воскресенье в водах примерно в 24 км к западу от острова Камаран в Красном море.

Один буксир с буровой установкой принадлежал южнокорейской фирме Woongjin Development Co.

Кроме того, был захвачен буксир Саудовской Аравии, зафрахтованный компанией Объединенных Арабских Эмиратов.

1вз сн

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!