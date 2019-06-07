*** В городской службе спасения сообщают, что взорвался газ
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Стокгольм. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Мощный взрыв прогремел в пятницу в многоквартирном доме в центре шведского города Линчепинга, сообщают шведские СМИ.
По их данным, на месте работают 14 бригад медиков, спасатели и взрывотехники.
В полицейском управлении города сообщили, что в результате инцидента есть пострадавшие, однако об их количестве пока не сообщили.
Квартал блокирован.
Между тем, в городской службе спасения сообщили, что речь идет о взрыве газа.
На кадрах с места происшествия видно, что на фасадах двух домов в окнах выбиты стекла и снесены балконы.
Более детальной информации об ущербе пока нет.
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