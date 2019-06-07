Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 10:38

*** В городской службе спасения сообщают, что взорвался газ

(обновленная версия)

Стокгольм. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Мощный взрыв прогремел в пятницу в многоквартирном доме в центре шведского города Линчепинга, сообщают шведские СМИ.

По их данным, на месте работают 14 бригад медиков, спасатели и взрывотехники.

В полицейском управлении города сообщили, что в результате инцидента есть пострадавшие, однако об их количестве пока не сообщили.

Квартал блокирован.

Между тем, в городской службе спасения сообщили, что речь идет о взрыве газа.

На кадрах с места происшествия видно, что на фасадах двух домов в окнах выбиты стекла и снесены балконы.

Более детальной информации об ущербе пока нет.

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