*** В городской службе спасения сообщают, что взорвался газ
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Стокгольм. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее 19 человек госпитализированы в пятницу с незначительными травмами после мощного взрыва, который прогремел в пятницу в многоквартирном доме в центре шведского города Линчепинга, сообщают шведские СМИ со ссылкой на медицинскую службу города.
По их данным, на месте работают 14 бригад медиков, спасатели и взрывотехники.
Квартал блокирован.
В городской службе спасения сообщили, что речь идет о взрыве газа.
На кадрах с места происшествия видно, что на фасадах двух домов в окнах выбиты стекла и снесены балконы.
Более детальной информации об ущербе пока нет.
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