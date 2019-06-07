Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 11:06

*** В городской службе спасения сообщают, что взорвался газ

(расширенная версия, изменен заголовок)

Стокгольм. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Не менее 19 человек госпитализированы в пятницу с незначительными травмами после мощного взрыва, который прогремел в пятницу в многоквартирном доме в центре шведского города Линчепинга, сообщают шведские СМИ со ссылкой на медицинскую службу города.

По их данным, на месте работают 14 бригад медиков, спасатели и взрывотехники.

Квартал блокирован.

В городской службе спасения сообщили, что речь идет о взрыве газа.

На кадрах с места происшествия видно, что на фасадах двух домов в окнах выбиты стекла и снесены балконы.

Более детальной информации об ущербе пока нет.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!