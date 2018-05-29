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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 9:25 29.05.2018 - 09:25

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Два человека погибли в результате субтропического шторма "Альберто", который обрушился на южное побережье США.

Как сообщает американский телеканал Эн-Би-Си, жертвами стали телеведущий Майк Маккормик и фотограф Аарон Смельцер, которые работали на региональном канале WYFF.

Погибшие находились в округе Полк (штат Северная Каролина), где делали репортаж об урагане.

Ранее сообщалось, что власти Кубы эвакуировали более 5 тысяч человек из-за субтропического шторма "Альберто", обрушившегося на западную и центральную части страны. Из-за проливных дождей оказались подтоплены низменности в провинциях Артемиса, Матансас, Пинар-дель-Рио, Санта-Клара и Санкти-Спиритус.

Позже ураган добрался до Флориды и направился на север.

Субтропический шторм "Альберто" стал первым в сезоне ураганов в Атлантике в 2018 году.

Согласно прогнозу американских метереологов, интенсивность сезона в этом году будет "средней или немного выше средней".

Сезон ураганов а Атлантике начинается примерно 1 июня длится примерно до 10 ноября, при этом максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября.

Ожидается от 10 до 16 тропических штормов, скорость ветра в которых достигнет не менее 62 километров в час.

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