Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 21:12

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Париж. 24 января. ИНТЕРФАКС - Во Франции выявлены первые два случая заболевания "уханьским" коронавирусом, заявила в пятницу министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.

В эфире французского телевидения она пояснила, что первый пациент проходит лечение в Бордо, а второй - в Париже.

"Пациенту из Бордо 48 лет, он вернулся из Китая, заезжал в город Ухань. Он обратился по поводу симптомов 23 января, - сообщила журналистам Бюзен. - Со вчерашнего дня он госпитализирован в Бордо, в изолированной палате. С момента прибытия во Францию находился в контакте с десятком человек".

Китаец по происхождению, этот пациент живет в департаменте Жиронда. В Ухане он находился в связи с профессиональными интересами, уточнила министр.

О парижском пациенте, по ее словам, пока известно мало. Его поместили в госпиталь Биша в 18 округе французской столицы. Он также содержится в условиях изоляции. "Мы знаем, что этот человек побывал в Китае, но не знаем, был ли он в Ухане", - сказала Бюзен.

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

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