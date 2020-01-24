Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 20:32

Париж. 24 января. ИНТЕРФАКС - Во Франции выявлены первые два случая заболевания "уханьским" коронавирусом, заявила в пятницу министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.

В эфире французского телевидения она пояснила, что первый пациент проходит лечение в Бордо, а второй - в Париже.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

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