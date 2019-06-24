Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 16:04

*** Один пилот выжил, судьба второго не известна

Берлин. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Два истребителя Eurofighter Typhoon потерпели крушение в ФРГ после соприкосновения в воздухе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального министерства по внутренним делам и делам ЕС Марион Шлендер.

"Могу подтвердить, инцидент действительно произошел", - сказала Шлендер.

Авиакатастрофа произошла на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Местные СМИ сообщили, что один из пилотов был найден живым.

Судьба второго летчика пока не известна, его поиски продолжаются, однако официальный "Твиттер" - аккаунт немецкой военной авиации сообщает, что оба пилота смогли катапультироваться.

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