*** Один пилот выжил, судьба второго не известна
Берлин. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Два истребителя Eurofighter Typhoon потерпели крушение в ФРГ после соприкосновения в воздухе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального министерства по внутренним делам и делам ЕС Марион Шлендер.
"Могу подтвердить, инцидент действительно произошел", - сказала Шлендер.
Авиакатастрофа произошла на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
Местные СМИ сообщили, что один из пилотов был найден живым.
Судьба второго летчика пока не известна, его поиски продолжаются, однако официальный "Твиттер" - аккаунт немецкой военной авиации сообщает, что оба пилота смогли катапультироваться.
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