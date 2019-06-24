Берлин. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Два истребителя Eurofighter Typhoon
потерпели крушение в ФРГ после соприкосновения в воздухе, сообщает в понедельник агентство "ДПА".
Судьба обоих пилотов пока не известна.
Авиакатастрофа произошла на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
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