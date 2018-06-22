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Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Британский фрегат "Монмут" и французский сторожевик "Корморан" проследили за прохождением корветов ВМФ РФ "Бойкий" и "Стойкий" через Ла-Манш в Атлантику, сообщили британские мониторинговые сайты, публикующие фотографии прохождения кораблей по проливу.

Британский и французский корабли шли параллельным курсом с российскими корветам на небольшом расстоянии от них.

Как сообщалось, отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий", "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Конецкий" направляется в дальний поход в северную Атлантику,

По данным пресс-службы Балтийского флота, экипажи кораблей проведут ряд учений по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнению запасов в море различными способами.

"Экипажи палубных вертолетов морской авиации флота, которые базируются на корветах, проведут летные смены в акватории Атлантического океана, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия", - добавили в пресс-службе.

На борту корветов находятся противолодочные вертолеты Ка-27ПС и подразделения морской пехоты.

"Бойкий" и "Стойкий" - серийные корветы проекта 20380, разработанного в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Водоизмещение - 2 тыс. 200 тонн. Экипаж - 99 человек. Корабли предназначены для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля.

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Интерфакс