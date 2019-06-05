Нью-Йорк (ООН). 5 июня. ИНТЕРФАКС - Порядка двух миллионов сомалийцев могут погибнуть от голода, вызванного засухой, к концу нынешнего лета, если в ближайшее время стране не будет предоставлена гуманитарная помощь, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на заявление заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.

"То, что по прогнозу должно было быть сезоном дождей с осадками среднего уровня, оказалось сильнейшей за последние 35 лет засухой. Население (Сомали - ИФ), которое и без того находилось в уязвимом положении из-за засух предыдущих лет, сейчас столкнулись с жесточайшей нехваткой воды и голодом, оно также находится в зоне риска инфекционных заболеваний, которые могут приводить летальному исходу", - заявил Лоукок.

По его словам, среди 15 млн жителей Сомали порядка трех миллионов в настоящее время страдают от нехватки даже минимально необходимого продовольствия.

Он отметил, что после засушливого сезона, уничтожившего урожай, Сомали потребуются средства в размере порядка $700 млн.

Кроме того, он указал на то, что к настоящему моменту гуманитарный фонд страны практически исчерпан.

"Мы бы могли сейчас быстро среагировать, что было бы дешевле и более эффективно, или мы можем подождать еще несколько месяцев до тех пор, пока не получим эти ужасающие фотографии исхудавших от голода детей на экранах ТВ и в соцсетях", - сказал он.

Лоукок добавил, что ранее засухи приходили в Сомали примерно раз в шесть лет, но последние годы они участились и происходят раз в два-три года.

"Для меня даже не стоит вопроса, связаны ли эти участившиеся засухи с глобальным потеплением и изменениями климата", - заявил он.

1эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!