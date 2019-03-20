Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 5:23

Гонконг. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Два человека погибли и один получил ранения в результате пожара, вспыхнувшего на нефтяном танкере у побережья Южной Кореи, сообщает "Ренхап".

По данным береговой охраны, танкер загорелся около 5:40 (23:40 по мск) в пяти км от острова Одонг провинции Чолла-Намдо.

Двое погибших были обнаружены в капитанской рубке. Старший механик судна был отправлен в больницу с ожогами.

Больше из экипажа никто не пострадал. Всего на борту находилось шесть человек.

Спасателям удалось справиться с пожаром в течение четырех часов.

Судно, направлявшееся в Пусан, перевозило около 10 тыс. тонн бункерного топлива и тяжелой нефти.

Береговая охрана исследует место происшествия, чтобы определить точную причину возгорания.

1вз аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!