Гонконг. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Два человека погибли и один получил ранения в результате пожара, вспыхнувшего на нефтяном танкере у побережья Южной Кореи, сообщает "Ренхап".
По данным береговой охраны, танкер загорелся около 5:40 (23:40 по мск) в пяти км от острова Одонг провинции Чолла-Намдо.
Двое погибших были обнаружены в капитанской рубке. Старший механик судна был отправлен в больницу с ожогами.
Больше из экипажа никто не пострадал. Всего на борту находилось шесть человек.
Спасателям удалось справиться с пожаром в течение четырех часов.
Судно, направлявшееся в Пусан, перевозило около 10 тыс. тонн бункерного топлива и тяжелой нефти.
Береговая охрана исследует место происшествия, чтобы определить точную причину возгорания.
1вз аг