Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 17:28

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Два самолета Boeing 737 MAX 8, направлявшихся из Турции в Великобританию, были вынуждены развернуться в воздухе из-за введенного во вторник запрета на полеты данных видов авиалайнеров в британском воздушном пространстве, сообщает сайт британской газеты The Independent.

По ее данным, два пассажирских самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, теперь направляются обратно в Турцию.

Ранее во вторник Управление гражданской авиации Великобритании распорядилось временно запретить полеты всех самолетов семейства Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве после авиакатастрофы в Эфиопии.

Самолет Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

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