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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 21:32 29.06.2018 - 21:32

Иерусалим. 29 июня. ИНТЕРФАКС - В ходе пятничных акций протеста протестов на границе Израиля и сектора Газа скончались два палестинца, сообщает в пятницу "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на Минздрав сектора Газа.

По данным ведомства, 13-летний подросток погиб от огнестрельного ранения в голову близи от границы с Израилем, а 24-летний мужчина скончался в результате ранений в ногу и брюшную полость.

Согласно информации агентства "Ассошиэйтед пресс", перед тем, как получить смертельное ранение, подросток вплотную приблизился к заграждению на границе и начал бросать в него камни.

Также около 100 человек получили травмы после применения военными Израиля слезоточивого газа для разгона демонстрантов.

Газета отмечает, что около 5 тыс. палестинцев вышли на демонстрацию в пятницу. Они жгли шины и бросали в израильских военных камни и бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, из-за запущенных палестинцами в сторону Израиля воздушных змеев с прикрепленными к ним взрывчатыми смесями на территории еврейского государства возникло около 15 очагов возгорания.

С конца марта этого года в ходе протестов погибли около 130 палестинцев.

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