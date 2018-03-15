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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 7:55 15.03.2018 - 07:55

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Истребитель-бомбардировщик F/A-18F разбился в ходе тренировочного полета в небе над американским штатом Флорида, погибли двое пилотов, передает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на ВМС США.

Инцидент произошел у побережья Флориды в районе острова Ки-Уэст.

В заявлении ВМС США отмечается, что оба пилота катапультировались и были доставлены в близлежащую больницу, однако спасти их не удалось.

Причина крушения пока не сообщается. По факту инцидента начато расследование.

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