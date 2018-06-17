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Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 14:11 17.06.2018 - 14:11

Стамбул. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Корветы "Великий Устюг" и "Град Свияжск", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", из состава Каспийской флотилии в воскресенье, пройдя Черноморские проливы, вошли в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские мониторинговые сайты, публикующие фотографии прохождения кораблей через Босфор.

По их сведениям, малые ракетные корабли (МРК) "Великий Устюг" и "Град Свияжск", вероятно, направляются в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России.

Оба корабля вооружены вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14УКСК на 8 крылатых ракет большой дальности "Калибр".

Как сообщалось, 7 октября 2015 года, в ходе военной операции России в Сирии, МРК "Град Свияжск" и "Великий Устюг", а также МРК "Углич" и сторожевой корабль "Дагестан" из акватории Каспийского моря нанесли ракетный удар по целям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. Было произведено 26 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр" по 11 наземным целям, находившимся на удалении около 1500 км.

20 октября 2015 года Каспийская флотилия нанесла второй ракетный удар по объектам ИГИЛ в Сирии. В операции участвовали те же корабли, что и 7 октября. Четыре корабля выпустили 18 крылатых ракет "Калибр-НК" с фугасной боевой частью, поражены были семь целей.

1нв бп

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