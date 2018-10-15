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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 12:49 15.10.2018 - 12:49

*** Вблизи побережья Калининградской области зафиксирован также шведский разведчик

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и дальний беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk в понедельник совершили многочасовые полеты вблизи границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американские самолеты, способные вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, осуществляли полеты к югу от границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. При этом американский беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021 совершил подлет к российской границе после перелета с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Самолет RC-135V с бортовым номером 64-14846 поднимался с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Одновременно со стороны Балтики вдоль побережья Калининградской области вел разведку самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003.

Как сообщалось, в минувшую пятницу вблизи Калининградской области был зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS. Натовский "летающий радар", поднявшийся с авиабазы Гайленкирхен в Германии, встав в круг к югу от Калининградской области, в течение более двух часов летал в воздушном пространстве Польши.

Кроме того, в четверг стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S провел многочасовой полет у северных границ России, находясь в небе над международными водами Баренцева моря. Согласно открытым данным, самолет RC-135S, в частности, предназначен для отслеживания пусков баллистических ракет.

В минувший четверг российские стратегические ядерные силы провели учения с учебно-боевыми пусками ракет. По данным Минобороны РФ, были осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акватории Баренцева и Охотского морей, а также самолетами Дальней авиации, действовавшими с аэродромов "Энгельс", "Украинка" и "Шайковка".

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