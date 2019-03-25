Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 11:24

Лондон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, в понедельник осуществили пролеты вблизи Калининградской области, следует из данных западных авиадиспетчерских служб.

Бомбардировщики после вылета с авиабазы Фэрфорд в Великобритании прошли над территорией Нидерландов и Германии перед тем, как войти в международное воздушное пространство над Балтийским морем. Затем они легли на курс вдоль польского побережья в направлении Калининградской области.

Приблизительно в 140-144 км от морской границы Калининградской области, находясь в зоне действия российских сил ПВО, американские бомбардировщики изменили курс на северо-восток, продолжая полет над международными водами Балтийского моря.

С пятницы на субботу подряд четыре американских бомбардировщика с разницей в несколько часов также совершили пролеты вблизи Калининградской области. Приблизительно в 160-170 км от морской границы Калининградской области они меняли курс на северо-восток, продолжая полет над международными водами Балтийского моря. Затем, облетая вокруг шведского острова Готланд, они направлялись обратно на базу в Англии.

По мнению наблюдателей, американские бомбардировщики отрабатывали учебную задачу по нанесению удара по целям на территории Калининградской области.

В субботу в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российские истребители за сутки дважды поднимались на "перехват" из-за полетов американских стратегических бомбардировщиков над Балтийским морем.

"Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - заявили российские военные.

"Во время полета экипажи истребителей Су-27 не допустили приближение в государственной границе иностранных стратегических бомбардировщиков", - сообщили в Национальном центре.

Как сообщалось, 14-15 марта на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании с континентальной части США были переброшены шесть стратегических бомбардировщиков B-52H.

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