Два человека казнены в Японии по обвинениям в убийствах, совершенных в 1988г

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 6:45

Токио. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Член преступного синдиката и бывший инвестиционный консультант были казнены в Японии за убийства двух человек, совершенных тридцать лет назад, всего в 2018 году в стране были приведены в исполнение 15 смертных приговоров, сообщает в четверг японское издание "Майнити".

"Это был чрезвычайно жестокий случай, когда они лишили жертв их драгоценных жизней по эгоистичным причинам", - приводит газета слова министра юстиции Японии Такаси Ямасита.

По словам министра, он подписал распоряжение о приведении приговоров в исполнение в минувший вторник после "многочисленных тщательных рассмотрений".

В последний раз высшая мера наказания в Японии была приведена в действие в июле. Тогда в течение двух дней были казнены лидер террористической секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ) Секо Асахара и 12 бывших членов секты.

Таким образом, общее число казней в Японии в 2018 году достигло 15, это самое большое число смертных приговоров, приведенных в исполнение в стране за последние 10 лет.

Всего за время пребывания на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ в стране было казнено 36 человек.

На данный момент казни в Японии ожидают еще 107 человек.

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