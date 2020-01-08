Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 9:47

Кабул. 8 января. ИНТЕРФАКС - На западе Афганистана потерпел крушение вертолет национальной армии погибли два пилота.

Вертолет Ми-35 разбился на западе Афганистана, сообщили в среду в пресс-центре министерства обороны страны. "Сегодня в 11 часов (9:30 мск) вертолет Ми-35 национальной армии потерпел крушение в провинции Фарах. К сожалению, в этом инциденте погибли два пилота. Более подробная информация об этом будет опубликована позже", - говорится в сообщении.

Руководство министерства обороны выразило соболезнования семьям погибших.

яч

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