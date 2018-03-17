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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 8:14 17.03.2018 - 08:14

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Кабул. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Два человека погибли, три человека получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу утром на востоке Кабула в зоне ответственности 9-го полицейского участка, жертвами теракта стали мирные жители, сообщают афганские СМИ со ссылкой на МВД Афганистана.

По уточненным данным афганской полиции, в 9:10 по местному времени (7:40 МСК) у ворот иностранной базы "Джи" на востоке Кабула был подорван заминированный автомобиль Toyota Corolla. Взрывом были повреждены две автомашины, находившиеся вблизи от места инцидента. Ни одна из экстремистских группировок еще не взяла на себя ответственность за нападение.

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