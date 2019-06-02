Этот контент был опубликован 2 июня 2019 г. 12:58

Кабул. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Два человека погибли, еще 24 ранены в результате взрывов, произошедших в Кабуле, сообщает Минздрав Афганистана.

Соответствующие данные опубликовал в твиттере начальник пресс-центра министерства здравоохранения Вахидулла Меяр.

В воскресенье утром в пятом районе афганской столицы прогремело три взрыва, первое взрывное устройство было приведено в действие в автобусе со студентами и сотрудниками университета имени Бурхануддина Раббани примерно 7:50 по местному времени (6:20 Москвы). Позже в этом же районе произошло еще два взрыва. Одно из взрывных устройств было спрятано в клумбе.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла пока на себя ответственность за это нападение.

аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!