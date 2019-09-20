Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 9:00

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Тропический шторм "Имельда" унес жизни двух человек в американском штате Техас, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Во власти стихии оказался город Хьюстон. Затоплены дороги, жилые дома. Около 100 тыс. человек остались без электричества.

В Международном аэропорту Хьюстона временно прекращено отправление и прием авиарейсов. Отменены или отложены на более поздний срок более 900 рейсов.

В общей сложности в Техасе для оказания помощи пострадавшим задействовано почти 2 тыс. спасателей. Многие местные жители оказались заблокированы в своих автомобилях на затопленных дорогах, спасатели проводят их эвакуацию.

"Имельда" обрушился на Техас ранее на этой неделе. Шторм принес обильные дожди, которые привели к наводнениям в ряде районов.

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