Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Тропический шторм "Имельда" унес жизни двух человек в американском штате Техас, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Во власти стихии оказался город Хьюстон. Затоплены дороги, жилые дома. Около 100 тыс. человек остались без электричества.
В Международном аэропорту Хьюстона временно прекращено отправление и прием авиарейсов. Отменены или отложены на более поздний срок более 900 рейсов.
В общей сложности в Техасе для оказания помощи пострадавшим задействовано почти 2 тыс. спасателей. Многие местные жители оказались заблокированы в своих автомобилях на затопленных дорогах, спасатели проводят их эвакуацию.
"Имельда" обрушился на Техас ранее на этой неделе. Шторм принес обильные дожди, которые привели к наводнениям в ряде районов.
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