Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 9:15

Кабул. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Два строителя погибли, еще пять рабочих получили ранения при взрыве в строящейся школе в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы администрации провинции Атаулла Хогьяни.

"Взрывное устройство сработало утром в понедельник в строящейся школе на территории уезда Кот. Раненные рабочие доставлены в уездную больницу", - сказал Хогьяни.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за инцидент. На территории провинции Нангархар действуют боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и боевики "Исламского государства" (ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация).

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