Два человека погибли, один ранен при взрыве мины на северо-западе Ирана
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Дубай. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Два человека погибли, один получил ранения, подорвавшись на мине в провинции Курдистан на северо-западе Ирана, сообщает иранское агентство ISNA, со ссылкой на главу Общества Красного Полумесяца провинции Бакера Мохаммади.
Инцидент произошел во вторник в 2:45 по местному времени в селении Дхаруран.
В сообщении отмечается, что в семи районах иранской провинции Курдистан, граничащей с одноименным иракским регионом, сохранились заминированные участки, созданные во время ирано-иракской войны 1980-х годов.
вш
Интерфакс