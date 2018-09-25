Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 9:41 25.09.2018 - 09:41

Дубай. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Два человека погибли, один получил ранения, подорвавшись на мине в провинции Курдистан на северо-западе Ирана, сообщает иранское агентство ISNA, со ссылкой на главу Общества Красного Полумесяца провинции Бакера Мохаммади.

Инцидент произошел во вторник в 2:45 по местному времени в селении Дхаруран.

В сообщении отмечается, что в семи районах иранской провинции Курдистан, граничащей с одноименным иракским регионом, сохранились заминированные участки, созданные во время ирано-иракской войны 1980-х годов.

вш

Neuer Inhalt Horizontal Line