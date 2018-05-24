Два человека погибли, около 20 ранены в результате столкновения фуры с поездом под Турином
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Рим. 24 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, два человека погибли, еще 18 получили ранения после того, как автомобильная фура врезалась в поезд, шедший из итальянского Турина в город Ивреа, сообщает в четверг сайт газеты "Коррьере делла сера".
Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Столкновение произошло примерно в 23:20 по местному времени (00:20 мск), когда фура с литовскими номерами выехала на железнодорожные пути в то время, как к месту проезда уже приближался пассажирский поезд. Причина, по которой водитель проигнорировал сигнальные огни о приближающемся поезде, пока не установлена.
В результате три из пяти вагонов поезда сошли с рельсов, повалив опоры линии электропередач.
Одним из двух погибших является машинист поезда. Водитель фуры выжил.
эф во
Интерфакс