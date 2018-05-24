Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 9:01 24.05.2018 - 09:01

Рим. 24 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, два человека погибли, еще 18 получили ранения после того, как автомобильная фура врезалась в поезд, шедший из итальянского Турина в город Ивреа, сообщает в четверг сайт газеты "Коррьере делла сера".

Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Столкновение произошло примерно в 23:20 по местному времени (00:20 мск), когда фура с литовскими номерами выехала на железнодорожные пути в то время, как к месту проезда уже приближался пассажирский поезд. Причина, по которой водитель проигнорировал сигнальные огни о приближающемся поезде, пока не установлена.

В результате три из пяти вагонов поезда сошли с рельсов, повалив опоры линии электропередач.

Одним из двух погибших является машинист поезда. Водитель фуры выжил.

эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line