Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 8:02

Кабул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Взрыв прогремел возле участка полиции в уезде Алишинг в восточной афганской провинции Лагман в среду около 6:00 местного времени (04:30 мск), в результате теракта два человека погибли, 26 человек были ранены, сообщили афганские СМИ со ссылкой на представителя местных властей.

"Примерно в шесть часов утра вблизи отделения полиции уезда Алишинг был взорван заминированный автомобиль, в результате чего погибли двое сотрудников полиции, еще 26 человек, из которых 20 - гражданские лица, ранены", - сообщил журналистам представитель губернатора провинции.

Ни одна из действующих в Афганистане антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

вш

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