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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 3:14 19.06.2018 - 03:14

Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Два человека стали жертвами открытой неизвестным стрельбы в центре шведского города Мальме, сообщила местная полиция.

Оба умерли в больнице.

По информации местных СМИ, вооруженный неизвестный в центральной части города открыл стрельбу по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на матче чемпионата мира по футболу.

Поиски стрелка продолжаются, пока информации о его задержании и возможных мотивах поступка не поступало.

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