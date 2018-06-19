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Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Два человека стали жертвами открытой неизвестным стрельбы в центре шведского города Мальме, сообщила местная полиция.

Оба умерли в больнице.

По информации местных СМИ, вооруженный неизвестный в центральной части города открыл стрельбу по группе людей, праздновавших победу шведской сборной на матче чемпионата мира по футболу.

Поиски стрелка продолжаются, пока информации о его задержании и возможных мотивах поступка не поступало.

1гк аг

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Интерфакс