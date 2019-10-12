Этот контент был опубликован 12 октября 2019 г. 16:16

Брюссель. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Два человека погибли из-за тайфуна "Хагибис", который в субботу достиг берегов Японии, сообщают западные СМИ.

В частности, один из жителей Японии стал жертвой оползня, вызванного ненастьем, в префектуре Гумма к северу от Токио.

Еще более 30 человек получили ранения.

Власти предписали эвакуироваться примерно 7,3 млн человек, при этом для 600 тыс. человек в 10 префектурах распоряжение об эвакуации обязательно.

В районах страны, затронутых бедствием, без света остались более 180 тыс. человек. Наблюдаются серьезные перебои в работе железнодорожного транспорта.

Порывы ветра "Хагибиса" достигают 216 км/ч. Метеорологи прогнозируют выпадение к полудню воскресенья по местному времени (6:00 мск) более 50 см осадков в районе Токио.

Метеорологическое управление Японии обнародовало экстренные предупреждения об угрозе сильнейших за последние несколько десятилетий ливней: предупреждения касается префектур Сидзуока, Канагавы, Сайтамы, Гуммы, Яманаси и Нагано.

Из-за тайфуна организаторы Кубка мира по регби, проходящего в Японии, отменили несколько матчей. Отменены матчи сборных Англии и Франции, а также Новой Зеландии и Италии.

Существует также угроза отмены матча между Японией и Шотландией, запланированного на воскресенье. Окончательное решение о возможности провести матч будет принято в воскресенье утром.

1аю бп

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