Два человека стали жертвами циклона "Титли" в Индии

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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 12:53 11.10.2018 - 12:53

Дели. 11 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, два человека стали жертвами циклона "Титли", обрушившегося в четверг на восточную часть Индии, передает индийский телеканал NDTV. По его данным, люди погибли в штате Андхра-Прадеш. Из-за стихии в штате нарушена система подачи электроэнергии, повалены деревья. В сообщении телеканала отмечается, что в штате Орисса из-за циклона приостановлено движение общественного транспорта и закрыты образовательные учреждения. Проливные дожди вызвали наводнения в некоторых частях штата. Согласно данным метеорологов, скорость ветра в зонах действия циклона составляет около 150 км/ч. Ранее сообщалось, что около 300 тыс. жителей штата Орисса были эвакуированы из-за угрозы циклона. 1ла вл Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс