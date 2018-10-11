Два человека стали жертвами циклона "Титли" в Индии
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Дели. 11 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, два человека стали жертвами циклона "Титли", обрушившегося в четверг на восточную часть Индии, передает индийский телеканал NDTV.
По его данным, люди погибли в штате Андхра-Прадеш. Из-за стихии в штате нарушена система подачи электроэнергии, повалены деревья.
В сообщении телеканала отмечается, что в штате Орисса из-за циклона приостановлено движение общественного транспорта и закрыты образовательные учреждения. Проливные дожди вызвали наводнения в некоторых частях штата.
Согласно данным метеорологов, скорость ветра в зонах действия циклона составляет около 150 км/ч.
Ранее сообщалось, что около 300 тыс. жителей штата Орисса были эвакуированы из-за угрозы циклона.
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Интерфакс