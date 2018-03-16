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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 9:11 16.03.2018 - 09:11

*** Команда России по-прежнему занимает второе место в медальном зачете

Москва/Токио. 16 марта. ИНТЕРФАКС - В очередной соревновательный день зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане российские спортсмены стали обладателями трех медалей - двух золотых и одной серебряной.

Анна Миленина и Екатерина Румянцева завоевали "золото" и "серебро" соответственно в гонке биатлонисток (12,5 км) в классе "стоя". Михалина Лысова выиграла награду высшего достоинства в биатлоне (12,5 км) среди спортсменок с нарушением зрения.

Теперь в активе паралимпийской команды России по восемь золотых и серебряных медалей и четыре бронзовые. С этими показателями она занимает второе место в медальном зачете.

Возглавляет по-прежнему сборная США (11, 12, 7), на третьем месте идет Германия (6, 7, 2).

XII зимние Паралимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта. Атлеты разыграют 80 комплектов: паралимпийцы соревнуются в биатлоне, керлинге на колясках, в лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, а также в следж-хоккее.

В соревнованиях принимают участие сборные команды 48 стран, в том числе дебютанты из Грузии и Северной Кореи.

Россию представляют 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения. Также в состав делегации входят 38 сопровождающих и официальных лиц. Российские спортсмены выступают здесь под нейтральным флагом.

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