Две германские компании подозреваются поставках руды в Крым - СМИ
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Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Две германские судоходные компании подозреваются в поставках сырья на полуостров Крым в обход санкций Европейского союза, передает в пятницу радиостанция "Дойчландфунк".
По ее данным, компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде (Нижняя Саксония) поставили в Россию титановую руду (ильменит), которая затем оказалась в Крыму.
Отмечается, что в ноябре и декабре 2017 года обе компании доставили в находящийся в Керченском проливе порт "Кавказ" 35 тыс. тонн норвежской руды.
По информации "Дойчландфунк", руда позже была перегружена российский корабль "Нефтерудовоз-2", которой направился в один из портов Крыма.
После вхождения Крыма в состав России в 2014 году Евросоюз ввел санкции против Москвы, которые затем неоднократно продлевал.
1кю ар об
Интерфакс