Иерусалим. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители крупнейших партий Израиля - "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и "Кахоль-лаван" лидера оппозиции Бенни Ганца - встретились во вторник и продолжили обсуждение вопроса создания нового правительства, передает агентство Associated press (AP) .

О результатах консультаций AP не сообщает. В то же время агентство напоминает, что накануне президент Израиля Реувен Ривлин провел первую с момента недавних парламентских выборов рабочую встречу с Нетаньяху и Ганцем.

По итогам встречи газета "Джерузалем пост" отмечала, что, судя по всему, единственным способом преодолеть нынешние политические разногласия в Израиле станет создание правительства национального единства с чередованием лиц, занимающих пост премьера.

Еще одна встреча Ривлина с Нетаньяху и Ганцем запланирована на среду: после этого, как ожидается, Ривлин объявит о кандидатуре нового премьер-министра. Однако, указывает AP, неясно, кому из двух политиков Ривлин отдает предпочтение.

Если правительство единства сформировать не получится, то президент может предложить одному из партийных лидеров сформировать правительство в течение шести недель, но в случае, если и это не удастся, то такое же предложение будет направлено другому лидеру. Если же ситуация зайдет в тупик, то Кнессет (парламент) будет распущен и объявлены новые выборы.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. Для формирования коалиции большинства необходимо согласие минимум 61 депутата. Однако "Ликуд" прошла в Кнессет с 31 местом, а оппозиционная "Кахоль-Лаван" - с 33 местами. По данным AP, левоцентристский блок получил 54 места, а у правых партий - 55 мест.

Какая из двух сил в Израиле придет к власти, во многом зависит от партии "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана. Именно его партия отказалась присоединиться к коалиции Нетаньяху по итогам апрельских выборов. По итогам подсчетов голосов, на данный момент у этой партии восемь мест в Кнессете.

Как сообщает Times of Israel, Либерман заявил, что не собирается поддерживать ни кандидатуру Ганца, ни Нетаньяху. По его словам, он не хочет поддерживать Нетаньяху, поскольку тот сформирует правительство из ультраортодоксальных и "мессианских" национально-религиозных партий. Ганца он не хочет поддерживать потому, что тот также не исключает формирования правительства с ультраортодоксальными партиями и со списком арабских партий.

1аю

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