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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 3:01 26.06.2018 - 03:01

Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Две израильские ракеты во вторник упали вблизи международного аэропорта Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии. О возможных последствиях и деталях не сообщается. Нет также информации о том, была ли приостановлена работа воздушной гавани. 1гк тг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс