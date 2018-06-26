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Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Две израильские ракеты во вторник упали вблизи международного аэропорта Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии.

О возможных последствиях и деталях не сообщается.

Нет также информации о том, была ли приостановлена работа воздушной гавани.

1гк тг

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Интерфакс