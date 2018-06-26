Две израильские ракеты упали вблизи международного аэропорта сирийской столицы - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Две израильские ракеты во вторник упали вблизи международного аэропорта Дамаска, сообщает государственное телевидение Сирии.
О возможных последствиях и деталях не сообщается.
Нет также информации о том, была ли приостановлена работа воздушной гавани.
1гк тг
Интерфакс