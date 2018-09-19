Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Кабул. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Военный университет имени маршала Касима Фахима в Кабуле подвергся ракетном обстрелу, сообщает в среду информационное агентство Pajhwok.

Две ракеты разорвались недалеко от военного учебного заведения. Сведений о жертвах обстрела пока не поступало, говорится в сообщении.

Представители Минобороны Афганистана еще не прокомментировали инцидент.

вш

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс