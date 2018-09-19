Две ракеты взорвались в Кабуле недалеко от военного вуза - СМИ

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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 10:07 19.09.2018 - 10:07

Кабул. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Военный университет имени маршала Касима Фахима в Кабуле подвергся ракетном обстрелу, сообщает в среду информационное агентство Pajhwok. Две ракеты разорвались недалеко от военного учебного заведения. Сведений о жертвах обстрела пока не поступало, говорится в сообщении. Представители Минобороны Афганистана еще не прокомментировали инцидент. вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс