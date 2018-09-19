Две ракеты взорвались в Кабуле недалеко от военного вуза - СМИ
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Кабул. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Военный университет имени маршала Касима Фахима в Кабуле подвергся ракетном обстрелу, сообщает в среду информационное агентство Pajhwok.
Две ракеты разорвались недалеко от военного учебного заведения. Сведений о жертвах обстрела пока не поступало, говорится в сообщении.
Представители Минобороны Афганистана еще не прокомментировали инцидент.
вш
Интерфакс