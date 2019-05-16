Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 11:47

Дубай. 16 мая. ИНТЕРФАКС - В числе раненых в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.

Информации о том, чем россиянки занимались в Йемене, не приводится.

Всего в ходе авианалета, по последним данным, погибли шесть человек, еще 41 человек получил ранения. Мишенью самолетов коалиции были позиции мятежников-хуситов в Сане. Однако по некоторым данным, пострадать могли и гражданские объекты.

1эф во ВВ

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!