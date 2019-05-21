Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 9:53

Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В двух школах Мюнхена прошла эвакуация в связи "с поступившей угрозой", пишет во вторник издание "Абендцайтунг" со ссылкой на представителя полиции

По ее информации, эвакуация проводится в двух школах - гимназия имени Данте и гимназия имени Кленце, занятия в школах отменяются.

Газета сообщает, что на внутреннем портале для родителей детей, которые ходят в гимназию имени Кленце, размещено письмо замдиректора школы Элизабет Майр.

"Дорогие родители, пожалуйста, не отправляйте сегодня детей в гимназию. Мы получили электронное письмо с угрозами, в здании находится полиция. К счастью, ученики пока не пришли", - сказано в письме.

При этом речь не идет об угрозе взрыва, а полиция продолжает вести следственные мероприятия.

Школы находятся рядом в районе Зендлинг на юге Мюнхена.

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