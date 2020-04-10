Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 8:04

Мадрид. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - На Кубе в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19 с субботы будет полностью остановлено движение общественного транспорта в городах, сообщил в эфире национального телевидения министр транспорта страны Эдуардо Родригес Давила.

По его словам, это касается городских рейсовых автобусов, маршрутных такси, государственных и частных таксомоторов. Кроме того, будет ограничено и движение междугороднего транспорта, а также передвижение пассажирского транспорта в сельской местности.

Контроль за соблюдением правил возложен на государственных инспекторов транспорта.

Наравне с этими мерами, усилена служба скорой медицинской помощи, а также служба грузоперевозок, обеспечивающая различные районы страны продовольствием и товарами.

Согласно данным министерства здравоохранения Кубы, в настоящее время в стране диагностированы 515 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 1860 человек находятся под наблюдением, 28 выздоровели, 15 скончались.

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