Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 10:20

Иерусалим. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Палестинская группировка ХАМАС выступила в поддержку "Палестинского исламского джихада" в сопротивлении Израилю, сообщила в понедельник израильская газета "Йедиот ахронот".

"Сопротивление сплотилось. Все атаки были согласованы с нами", - цитирует издание слова представителя ХАМАСа Хусама Бадрана, подчеркнув, что отношения ХАМАСа "с "Исламским джихадом" стабильны, прочны и основаны на общих ценностях".

Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "не добился ничего, кроме массового убийства мирных жителей".

На прошлой неделе израильские военные заявили, что возобновили обстрелы сектора Газа в ответ на ракетные пуски с территории сектора Газа.

Обострение боевых действий было вызвано ликвидацией Израилем одного из полевых командиров "Исламского джихада" в Газе.

В качестве ответа группировка выпустила около 400 ракет в сторону Израиля, Израиль предпринял десятки авиаударов.

Палестинские официальные лица сообщили, что в результате авианалетов в Газе погибли 32 человека, в том числе семилетний ребенок.

1ви ар ки

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