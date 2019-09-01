Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 10:21

Гонконг. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - В Гонконге приостановлено движение железнодорожных экспрессов в международный аэропорт из-за возобновившихся акций протеста, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Решение о приостановке движения экспрессов было принято после того, как демонстранты собрались в аэропорту после прозвучавших в интернете призывов нарушить его работу. По данным агентства, речь идет о нескольких сотнях протестующих.

Еще около 200 манифестантов собрались в воскресенье у здания британского консульства.

Накануне демонстрации переросли в столкновения активистов с полицией. Демонстранты заблокировали транспортное движение на нескольких главных дорогах и выкрикивали антиправительственные лозунги.

В ответ на несанкционированный митинг полицейские призвали участников акции протеста незамедлительно разойтись, а затем применили водометы и слезоточивый газ. В свою очередь, демонстранты забросали стражей порядка камнями.

Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже несколько недель подряд. Первоначально он требовали, чтобы власти этого специального административного района КНР не принимали законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. Затем, когда власти Гонконга отказались от законопроекта, к требованиям прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

1эф вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!