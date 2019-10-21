Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 13:19

Мадрид. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Тренер британского футбольного клуба "Манчестер Сити" каталанец Пеп Гуардиола может стать кандидатом на пост следующего главы Женералитата (правительства Каталонии) от националистического движения "Вместе за Каталонию", сообщает в понедельник испанское издание "Конфиденсьяль" со ссылкой на источники в Демократической партии Каталонии, а также на окружение бывшего председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

Как накануне сообщили источники испанской газеты А-Бэ-Сэ, трудно представить себе кандидата, который руководит Каталонией хуже нынешнего главы правительства Кима Торры, который потерял авторитет в своей партии, и Карлеса Пучдемона, на смену которому он пришел. Поэтому, испанская пресса отмечает, возможная политическая ставка на Гуардиолу будет беспроигрышной для движения "Вместе за Каталонию", но рискованной для самого футболиста. В то же время, пока ни сам Гуардиола, ни в Демократической партии Каталонии, ни в клубе "Манчестер Сити" четко не подтвердили таких планов.

Демократическая партия Каталонии тесно связана с движением "Вместе за Каталонию".

Гуардиола в качестве игрока ранее становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырёхкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Кубка европейских чемпионов, обладателем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, со сборной становился олимпийским чемпионом. Он является самым титулованным тренер в истории футбольных клубов "Барселона" и "Манчестер Сити".

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!